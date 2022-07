A cura della Redazione

Spari e rapine di scooter. Notte drammatica a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

I carabinieri stanno indagando su una serie di episodi criminali, culminati con il ferimento di un 18enne a colpi d'arma da fuoco, e ricoverato in gravi condizioni in una struttura sanitaria della zona.

I militari sono intervenuti dapprima in via San Giacomo, dove un 18enne aveva subito una rapina. Stando a una prima ricostruzione, quattro soggetti a bordo di due scooter avrebbero minacciato la vittima con una pistola, sottraendole il motorino. In quell'occasione, i malviventi avrebbero preso anche un altro ciclomotore.

Poco dopo, giungono altre due segnalazioni: una da via Salice, dove sarebbero stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco, l'altra da una clinica dove è giunto un 18enne ferito da proiettili a bordo di uno scooter in via Salice. Sarebbe proprio quest'ultimo ragazzo uno dei componenti della banda di rapinatori, forse colpito da chi ha provato a reagire alla rapina.