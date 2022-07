A cura della Redazione

Dramma a Marigliano, in provincia di Napoli. L'edizione on line de Il Mattino riferisce di una tragedia consumatasi in un appartamento di via Vittorio Veneto.

Qui, stando a una prima ricostruzione, un uomo di 89 anni avrebbe ucciso la figlia 56enne con un colpo di pistola (detenuta legalmente dall'anziano), per poi a sua volta spararsi alla testa. La donna era malata da tempo di Alzheimer.

A trovare i corpi i carabinieri giunti sul posto. L'89enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono gravissime. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Rinvenuta in casa una pistola calibro 6,35.

L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio ed un tentativo di suicidio.