A cura della Redazione

Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti del Commissariato di Polizia di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla "movida" isolana, in particolare in località Riva Destra, presso il lungomare Cristoforo Colombo, in piazza Antica Reggia, via Alfredo De Luca e corso Vittorio Colonna.

Nel corso dell’attività hanno identificato 181 persone, controllato 82 veicoli, di cui 2 sottoposti a fermo amministrativo, e contestato 82 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, sorpasso non consentito, guida senza casco protettivo, per l’utilizzo di telefono cellulare durante la guida e mancata copertura assicurativa.

Inoltre, in via Porto, i poliziotti hanno controllato un uomo trovandolo in possesso di uno smartphone, un accendino e un set di cacciaviti ed hanno accertato che lo stesso è sottoposto alla misura dell’avviso orale. Pertanto lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per aver violato la misura cui è sottoposto.