Pedalò affonda al largo della spiaggia delle Saline a Palinuro, cani salvano gli occupanti.

Si chiamano Dylan e Vita e sono i due esemplari di Golden Retriever protagonisti, insieme ai bagnini, del salvataggio di 5 persone tra i 25 e i 30 anni che non sapevano nuotare e rischiavano di annegare.

Gli animali erano in servizio presso la postazione di sicurezza SICS (scuola italiana cani di salvataggio) attivata su quel tratto di spiaggia grazie ad una collaborazione con l'amministrazione comunale di Centola e l'ufficio locale della Guardia Costiera di Palinuro.

“Mentre gente ignobile, balordi, individui senza cuore maltrattano gli animali, li uccidono, li lasciano in condizioni precarie, li mettono in pericolo, gli amici a 4 zampe si prodigano per salvare vite umane – ha detto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli -. Che storie come questa servano a risvegliare gli animi e le coscienze. Se i cani sono i migliori amici dell’uomo, allora gli umani dovrebbero essere un po’ più amichevoli con gli amici pelosi”.