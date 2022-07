A cura della Redazione

Occhiali e accessori RayBan contraffatti e venduti come orginali, sequestri della Guardia di Finanza in due negozi a Benevento. I militari del Comando provinciale sannita, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi - Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Corpo, hanno denunciato un soggetto titolare di una ditta individuale, specializzata nel settore della vendita di articoli per ottica.

Nel corso di controlli presso le sedi di due esercizi commerciali del settore, aventi sede in due diversi Comuni della Valle Telesina, sono stati rinvenuti, detenuti per la vendita, occhiali e accessori del noto brand “RayBan”, spacciati per originali.

Dalle verifiche effettuate, con l’ausilio di contestuali riscontri peritali intercorsi con gli specialisti della casa di distribuzione del marchio, è emerso che gli occhiali risultavano essere contraffatti, in quanto i marchi riportati erano essere difformi rispetto agli originali, le modanature e le lenti erano prodotte con materiali non classificati CE, e presentavano difformità delle stampigliature e delle grafiche presenti sui packaging, astucci, aste, sacchettini e straccetti pulisci-lenti.

I prodotti erano comunque di buona fattura con dettagli molto simili a quelli originali, tali da generare equivocità riguardo l’origine, la provenienza e la qualità, traendo in inganno il consumatore finale, anche in considerazione del fatto che erano posti in vendita in un negozio specializzato.

Nei due punti vendita sono stati sequestrati packaging, occhiali, custodie e accessori per un totale di 108 pezzi.

Sono in corso ulteriori accertamenti orientati all’individuazione della provenienza illecita di detta merce.