Controlli negli esercizi commerciali ad Anacapri. Gli agenti del Commissariato di Capri e personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 hanno effettuato alcune verifiche in via Orlandi e piazza Cerio.

Sanzionate tre attività: una poiché sprovvista del registro HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e per mancanza del misuratore del tasso alcolemico; un'altra per mancata compilazione del registro HACCP; la terza, per violazioni in materia di sicurezza alimentare. Nello specifico, per mancanza dei requisiti di tracciabilità; in quest’ultimo locale, inoltre, sono stati sequestrati 22 kg di pane grattugiato.

Infine, sono state elevate sanzioni per un totale di 7.400 euro.