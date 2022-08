A cura della Redazione

Nuovi interventi per il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno: un obiettivo su cui Gori è al lavoro in sinergia con Regione Campania ed Ente Idrico Campano.

Nell’ambito del progetto Energie per il Sarno, che punta a disinquinare il corso d’acqua entro il 2025, si inseriscono anche i lavori per il completamento della rete fognaria nel comune di Pagani, in provincia di Salerno.

Ieri mattina, la firma del verbale di consegna da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Antermite, del Responsabile del Procedimento, Ing. Domenico Tizzano, e del rappresentante legale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra S.I.A. s.r.l. (impresa mandataria), C.C.M. s.r.l. (impresa mandante) e Gruppo Acque International s.r.l. (impresa mandante).

Le opere, finanziatedalla Regione Campania per 2 milioni di euro e di cui Gori è soggetto attuatore, attraverso il completamento dei collettori comprensoriali e l’estensione della rete fognaria, consentiranno di portare a depurazione all’impianto di Angri i reflui provenienti da via Cesarano, via Leopardi, via Perone, Via Mangioni, traversa Mangioni, via Vicinale Filettine, traversa Seconda Filettine, via Corallo e via Lamioni.

Il progetto prevede, tra le altre cose, la realizzazione degli allacci alle utenze residenti, la realizzazione di un impianto di sollevamento in via Lamioni e l’attivazione di uno scaricatore di piena a Sant’Egidio del Monte Albino, in via Ippolito.

L’impegno per il superamento dell’emergenza ambientale che interessa il fiume Sarno coinvolge anche le associazioni e i cittadini: visitando il portale energieperilsarno.it, è infatti possibile monitorare costantemente lo stato di avanzamento degli interventi, che permetteranno la chiusura di 113 scarichi in ambiente, l’estensione del servizio di fognatura a 88.000 abitanti e del servizio di depurazione a 421.000 abitanti.