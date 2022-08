A cura della Redazione

Acolltellò un coetaneo durante una (ennesima) lite, arrestato 18enne per tentato omicidio. Il giovane, N. M., è stato condotto ai domiciliari dalla Polizia, su disposizione del GIP del Tribunale di Nola che ha accolto la richiesta della locale Procura che ha coordinato le indagini.

Il pomeriggio del 4 luglio scorso l’indagato ha avuto un alterco per futili motivi con un altro ragazzo. Qualche ora più tardi i due si sono incontrati nuovamente. Ne è nata una colluttazione, cui hanno partecipato anche altri giovani, durante la quale il 18enne avrebbe estratto un coltello a farfalla ferendo con cinque fendenti al torace la vittima, per poi fuggire.

La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale Monaldi di Napoli per “versamento pericardico pretamponante in seguito a lesioni multiple all’emitorace sinistro” e, dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico, è stata dimessa il 15 luglio.