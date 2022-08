A cura della Redazione

Cinque persone denunciate dai carabinieri sulle isole di Ischia e Procida. Avevano trasformato abitazioni e loro proprietà in una sorta di alloggi per turisti senza tuttavia avere i requisiti e con pagamenti delle "tariffe" in nero.

I militari in questi giorni stanno controllando proprio le abitazioni private - ne sono state verificate 33 -, in un periodo in cui si registra il tutto esaurito tra hotel, villaggi e B&B.

Nei guai finiscono, tra gli altri, un 85enne che aveva "approntato" un B&B con tre camere, e una 76enne che aveva convertito in affittacemere alcune sue proprietà. Nelle stanze i carabinieri hanno trovato proprio i turisti.

Altre tre persone sono state deferite per gli stessi motivi.