A cura della Redazione

Situazione drammatica a Monteforte Irpino, nell'Avellinese, a causa della bomba d'acqua che si è abbattuta nel pomeriggio di martedì 9 agosto.

Colate di fango e detriti si sono riversate nel centro cittadino, trascinando auto e qualsiasi cosa incontrassero. Una catastrofe già vissuta nella cittadina irpina, colpita nel settembre 2020 da una situazione simile.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco, in soccorso di chi è rimasto bloccato nelle abitazioni, molte allagate, e aveva necessità di evacuare. Tra loro anche disabili. Poi l'opera di messa in sicurezza degli alberi sradicati dal vento e dalla furia dell'acqua, che avrebbero potuto rappresentare un ulteriore pericolo.

Particolarmente colpita le zone di via Loffredo e via Nazionale.

"Stiamo vivendo ore molto difficili, a causa di una delle tante bombe d’acqua sempre più frequenti, potenti e imprevedibili che stanno martoriando tutta la penisola, e che oggi ha colpito, tra gli altri, il nostro Comune, causando molti disagi e tantissimi danni più e meno gravi, in tutto il territorio comunale - ha detto il sindaco Costantino Giordano -. La buona notizia, in questa ennesima difficile sfida che affronteremo insieme fianco a fianco, è che non ci sono feriti. Tanta paura, preoccupazione e anche rabbia, lo capisco, perché anche io sono montefortese e vivo le stesse emozioni. Ma noi siamo donne e uomini di grande coraggio, determinazione e laboriosità e non molleremo così facilmente. Ringrazio i vigili del fuoco e i soccorsi che sono intervenuti con tempestività ed efficienza. Ringrazio tutti i volontari che si sono rimboccati le maniche e, tra fango e acqua, ci hanno aiutato a rimuovere ostacoli e aiutare le persone in difficoltà. Un grazie al Prefetto di Avellino, la dottoressa Paola Spena, alle autorità militari e alle forze dell’ordine provinciali che mi hanno chiamato, assicurandomi collaborazione e aiuto".

Giordano ha invitato la popolazione a restare a casa e ad uscire solo per necessità.

"Ho convocato il Coc (Centro Operativo Comunale) per valutare la situazione ed elaborare un piano di intervento rapido ed incisivo - ha proseguito il primo cittadino -. A tal proposito, vi invito a segnalarci tutte le difficoltà e le problematiche che state vivendo in queste ore, perché stiamo organizzando una serie di interventi di ripristino e pulizia delle strade e dei quartieri, a partire dalle prime ore di domani mattina. Io, tutta l’Amministrazione comunale e tutti i dipendenti, continueremo a lavorare incessantemente e a monitorare la situazione anche nelle prossime ore, quando potrebbero esserci ulteriori fenomeni temporaleschi. A tal proposito, vi invito nuovamente alla massima prudenza. Un abbraccio".