A cura della Redazione

Sub trovato in mare ferito e sanguinante. Ieri, 9 agosto, nel corso di una crociera operativa, i finanzieri a bordo del Guardacoste G.211 “Appuntato Gottardi”, in forza alla Sezione Operativa Navale di Salerno, hanno notato nelle acque antistanti Agropoli, un subacqueo sportivo, in evidente stato di difficoltà, che chiedeva aiuto.

L’unità navale si è avvicinata ed ha imbarcato l'uomo, mentre il personale a bordo ha provveduto a prestare i primi soccorsi. Nel contempo, è stato contattato il 118 per farlo confluire nel porto di Agropoli.

Il sub ferito è stato poi trasportato all'ospedale di Salerno.

Attualmente, pur essendo ignoto il responsabile del reato di lesioni personali gravi ed omissione di soccorso, sono in corso le attività d’indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, finalizzate ad individuare il colpevole.