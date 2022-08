A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Ischia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla "movida" nel Comune di Ischia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 333 persone, controllati 150 veicoli, di cui 6 sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 22 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, circolazione di veicolo nonostante il divieto di sbarco ai residenti in Campania, mancato utilizzo della cintura di sicurezza, utilizzo di telefono cellulare durante la guida e ritirate 2 patenti di guida per sorpasso non consentito.

Inoltre, ieri i poliziotti hanno eseguito un controllo amministrativo presso una struttura ricettiva di corso Vittorio Emanuele a Casamicciola Terme, dove hanno accertato che la proprietaria non aveva registrato otto turisti e per tale motivo è stata denunciata per omessa comunicazione degli ospiti all’autorità di Pubblica Sicurezza.