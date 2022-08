A cura della Redazione

E' stato bloccato dai carabinieri, nella serata di ieri, l'80enne che ha ferito a colpi di pistola la moglie di 77 anni.

Era da ieri mattina che l'uomo si era barricato nell'abitazione coniugale a Bacoli dopo aver compiuto il folle gesto. Ore di trattative con i carabinieri, poi l'irruzione dei militari che lo hanno così preso.

La donna è rimasta ferita al fianco e trasportata in ospedale, la prognosi è riservata anche se non è fortunatamente in pericolo di vita. E' riuscita lei stessa a contattare uno dei suoi figli che poi ha allertato i soccorsi.

Da chiarire ancora il movente, forse un litigio scaturito a qestioni economiche.