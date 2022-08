A cura della Redazione

Si introduce nell'appartamento di una donna e si riprende in video mentre si tocca i genitali dinanzi alla proprietaria di casa che stava dormendo e che non si era ccorta di nulla.

I carabinieri hanno arrestato a Forio d'Ischia un 39enne con l'accusa di violenza sessuale e violazione di domicilio.

Erano alcuni giorni che i residenti della zona avevano segnalato la presenza di un individuo sospetto che si aggirava nella frazione Panza provando ad entrare nelle case. I militari dell'Arma hanno così rafforzato i controlli nelle ore notturne e durante uno di questi hanno sorpreso l'individuo che alla loro vista ha provato a fuggire lanciandosi dal terrazzo di una abitazione nella quale era in procinto di entrare. E' caduto rovinosamente riportando anche lesioni guaribili in 7 giorni.

Sul suo cellulare i carabinieri hanno trovato diversi video che ritraevano l'indagato in atti osceni. Indagini in corso per capire se l'a persona che si aggirava nella zona sia sempre lo stesso soggetto arrestato.