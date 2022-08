A cura della Redazione

Minacce di morte alla ex fidanzata, arrestato per stalking un giovane di 24 anni.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli sono intervenuti in via Grazia Deledda, nella città puteolana, per la segnalazione di una persona in escandescenze.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, si era presentato sotto la sua abitazione l’ex fidanzato di sua figlia il quale aveva minacciato di morte la ragazza brandendo una motosega ma quest’ultima era riuscita a divincolarsi allontanandosi.

Grazie alle descrizioni fornite dalla madre della vittima, gli agenti hanno rintracciato e bloccato il giovane a bordo della sua auto, a pochi metri dall’abitazione in via Capuana, identificandolo per un 24enne napoletano, e lo hanno arrestato per atti persecutori.

(foto di repertorio)