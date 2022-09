A cura della Redazione

Appartamento in fiamme, uomo salvato dai vigili del fuoco. E' accaduto a Marcianise, in provincia di Caserta, dove ieri - verso le 19 - due squadre di pompieri, una proveniente dalla sede centrale del Comando e una dal locale distaccamento, sono intervenute per l’incendio di una abitazione al primo piano di un palazzo in via Marte.

L'uomo, un 50enne, era rimasto bloccato, impossibilitato ad uscire. Fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco che sono entrati spegnendo le fiamme e salvandogli la vita. Evitato in tal modo anche il propagarsi dell'incendio alle strutture vicine.

Una volta al sicuro, è stato preso in cura dal personale medico del 118 che ne ha disposto il ricovero immediato in ospedale per le ustioni riportate. Sul posto è intervenuta anche l'autoscala dalla sede centrale del Comando per dare supporto nelle operazioni di salvataggio e spegnimento. Dopo le operazioni di spegnimento sono iniziate quelle per la messa in sicurezza dell’abitazione.