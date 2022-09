A cura della Redazione

Controlli dei carabinieri a largo raggio nel Napoletano. In particolare, i militari dell'Arma si sono concentrati sul rispetto delle norme in tema di sicurezza del lavoro.

A Grumo Nevano sono stati sorpresi, in una azienda di abbigliamento all'ingrosso, cinque lavoratori in nero su cinque, tre dei quali percepivano anche il Reddito di Cittadinanza. Le verifiche sono state eseguite anche con il supporto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. L'attività è stata sequestrata e l'imprenditore sanzionato con oltre 40mila euro di ammenda.

A Casandrino, in una azienda di intrattenimento, sono stati contestati al titolare illeciti amministrativi e penali inerenti la mancata osservanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo caso, è stato anche rilevata la presenza di un lavoratore non inquadrato contrattualmente. Per il proprietario maxi sanzione da 94mila euro e attività sospesa.