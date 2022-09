A cura della Redazione

Uno spaventoso incendio si è sviluppato alcune ore fa in via Curti a San Valentino Torio, nel Salernitano.

Le fiamme sono divampate in un'area parcheggio per camion, conosciuta come "Canzanelli", provocando una densa coltre di fumo nero visibile a km di distanza nell'agro nocerino-sarnese.

La zona è stata delimitata rendendo impossibile l'accesso, se non alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Da chiarire cosa sia accaduto, forse a bruciare è stata una cisterna con la conseguente esplosione.

Il sindaco Michele Strianese ha invitato i cittadini a non uscire di casa e a chiudere gli infissi. Stesso provvedimento adottato dal sindaco di Nocera Inferiore, confinante con San Valentino, per quei residenti che abitano nelle vicinanze della zona interessata dall'incendio.