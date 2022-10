I carabinieri di Pozzuoli hanno arrestato sei persone ritenute gravemente indiziate di lesioni, porto e detenzione di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'attività del clan camorristico Longobardi - Beneduce.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, che ha coordinato le indagini espletate dall'Arma.

Gi indagati avrebbero ferito alle gambe una persona per assicurare al gruppo criminale di appartenenza la riscossione in via esclusiva dei proventi derivanti dalle attività illecite svolte nell'area flegrea.