Vivevano da circa 10 anni in una scuola materna in disuso a Nola, ubicata in via Guglielmo Pepe. 6 nuclei familiari, 35 gli occupanti - tutti italiani -, gran parte minorenni (23). In 12 sono stati denunciati dai carabinieri per invasione di terreni o edifici.

Dovranno anche rispondere di furto in quanto si eranno allacciati abusivamente alle reti elettriche e idriche pubbliche, con un danno economico per i gestori dei servizi di diverse migliaia di euro.

Ora tutti i "residenti" verranno sgomberati e si dovrà trovare una collocazione per loro in altre strutture.