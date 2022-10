A cura della Redazione

Aggressioni alla madre, gli agenti di Polizia del Commissariato di Acerra hanno arrestato un 48enne, L. A., su disposizione del Gip del Tribunale di Nola che ha accolto la richiesta della locale Procura.

L'arresto è scaturito a seguito dell'intervento di una Volante richiesto dalla stessa donna. Le indagini hanno poi appurato che l'individuo ha posto in essere continue condotte vessatorie verso la mamma, culminate anche in atti di violenza fisica e minacce, lesioni - avvenute almeno in una occasione con un bastone, estorsioni di piccole somme di denaro per l'acquisto di stupefacenti, di cui il 48enne faceva uso.

L'indagato è stato condotto al carcere di Poggioreale.