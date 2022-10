A cura della Redazione

Aggredisce la compagna in strada poi la trascina verso casa, bloccato e arrestato dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti in via Croce Testaccio a Barano d’Ischia per un’aggressione ai danni di una donna.

Giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcune persone le quali hanno raccontato loro che, poco prima, in piazza Mar del Plata un uomo aveva preso a schiaffi e testate la compagna per poi minacciarli con un cacciavite prima di allontanarsi, trascinando con sè la vittima.

I poliziotti hanno rintracciato l’abitazione dell’uomo ed hanno udito delle minacce di morte provenire dall’appartamento, così sono immediatamente entrati ed hanno bloccato, non senza difficoltà, l’aggressore.

Gli agenti, dopo aver richiesto l’intervento del 118, hanno arrestato M. M., 33enne di Barano d’Ischia con precedenti di polizia, per tentato omicidio, sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il cacciavite è stato sequestrato.