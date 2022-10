A cura della Redazione

La Guardia di Finanza di Salerno ha confiscato beni per oltre 800mila euro nei confronti di un noto pregiudicato salernitano, indagato per traffico di stupefacenti e armi, nonché per estorsione ed usura.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Salerno, ha riguardato anche soggetti a lui collegati. L'uomo, M. P., è considerato dagli inquirenti l'autore di numerosi reati in materia di droga, attivo prevalentemente a Sant'Egidio dei Monti Albini.

Dagli accertamenti patrimoniali è emersa una sproporzione tra il valore dei patrimonio accumulato, anche per il tramite dei suoi familiari, e il reddito dichiarato, a tal punto da ritenere che sia frutto di attività illecite.

Il pregiudicato è attualmente ai domiciliari per tentato omicidio e detenzione di armi.

La confisca ha riguardato quattro unità immobiliari/ville, di cui tre ubicate tra Ascea e Pagani, due auto, una moto.

Nel 2015 fu operato un altro sequestro di disponibilità finanziarie su conti correnti ed un deposito titoli per oltre 250mila euro.