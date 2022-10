A cura della Redazione

Colpisce la moglie alla testa con un batticarne, arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Pozzuoli, dove i carabinieri sono intervenuti presso un'abitazione in cui era stata segnalata una lite familiare al 112

La donna, 62 anni, è stata colpita con talmente tanta violenza che il batticarne in legno si è rotto. Ricoverata in ospedale, ne avrà per 40 giorni. Ha riportato lesioni gravi.

L'aggressore, però, non si è fermato qui. Ha preso a botte anche anche l'anziano padre della vittima che era intervenuto per defendere la figlia e sottrarla alla becera furia del coniuge. Anche in questo caso c'è stato il ricovero in ospedale, per l'anziano prognosi di 7 giorni.

L'uomo, un 66enne, è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida. Dovrà rispondere di tentato omicidio.