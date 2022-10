A cura della Redazione

Lo hanno accerchiato e poi minacciato. Volevano la sua bici elettrica e per la vittima nessuna scelta.

Un 32enne ed un 26enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri, non si sono limitati a rapinare la bici elettrica ma l'hanno seguito la loro vittima per evitare che presentasse denuncia. Lo hanno fatto fino alla stazione dei Carabinieri di Pozzuoli, probabilmente per persuaderla o intimidirla, seguendola fino all'interno, provando anche a spiegare ai militari di non essere coinvolti nella rapina.

Le manette sono scattate immediatamente. Entrambi sono stati ristretti ai domiciliari e la bici è tornata nelle mani del proprietario.