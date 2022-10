A cura della Redazione

Sequestrate nel Salernitano circa 5mila paia di scarpe marca Nike contraffate. I finanzieri della Tenenza di Sala Consilina hanno effettuato un controllo presso un noto rivenditore di calzature sportive del Vallo di Diano, dove sono state rinvenute, esposte per la vendita, alcune paia di calzature di dubbia provenienza.

I successivi accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, svolti anche grazie ad un consulente incaricato dalla società che gestisce i diritti industriali, hanno permesso di appurare che la merce appariva difforme rispetto agli standard originali: la stessa, infatti, mostrava incongruenze e incompatibilità sulle etichette utilizzate e pertanto è risultata essere contraffatta.

Le scarpe venivano commercializzate sia in negozio che attraverso le maggiori piattaforme di e-commerce per un valore complessivo pari a quasi un milione di euro.

Il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato a questa Autorità Giudiziaria per la detenzione e la messa in vendita di prodotti contraffatti. Proseguono le indagini per risalire la filiera del falso fino ai produttori, anche al fine di quantificare l’illecito volume d’affari.