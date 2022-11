A cura della Redazione

Un uomo è rimasto ferito ad una gamba da colpo d'arma da fuoco nella serata di ieri a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.

I carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti in via Borsellino, all'interno del complesso popolare "219", per la segnalazione di una persona colpita durante un raid armato. Sarebbero stati 6 i proiettili esplosi, al momento non si sa da chi.

Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire l'accaduto.

Il ferito, di 40 anni, è stato trasportato all'ospedale di Nola, non è in pericolo di vita.