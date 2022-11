A cura della Redazione

Una pianta di marijuana alta tre metri. Sembrava un albero di Natale quella scoperta a Melito di Napoli dai carabinieri della locale Tenenza.

I militari hanno avvertito un forte odore in strada - ci troviamo in via Sandro Pertini - e così hanno perquisito una abitazione da cui presumibilmente giungeva. Lì abitava una 57enne, e così i militari effettuano la perquisizione scoprendeo l'arbusto.

Era alto 3 metri con un diametro di 22 cm. La pianta è stata sequestrata, la donna denunciata per detenzione di stupefacenti.