Rapina in un supermercato a Pozzuoli, individuato il presunto autore. Il raid è stato messo a segno ieri pomeriggio in un esercizio commerciale di via Ovidio. Il malvivente, impugnando un'arma, ha portato via l'incasso e il portafogli di un cliente.

I carabinieri di Pozzuoli hanno subito avviato le indagini e, grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto, sono riusciti a rintracciare un 28enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto dagli inquirenti il rapinatore.

Poco distante dalla sua abitazione, i militari hanno trovato alcuni indumenti, verosimilmente indossati dall'uomo al momento della rapina, e una replica, senza tappo rosso, di una mitragliatrice mini UZI, quella che forse è stata utilizzata per il colpo.

Il 28enne è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere a Poggioreale.