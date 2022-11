A cura della Redazione

Deve scontare una pena residua di 10 anni e 9 mesi di reclusione il 62enne arrestato dalla Polizia ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli dopo che la Corte di Cassazione, il 28 ottobre scorso, si è pronunciata definitivamente sulle sorti del pluripregiudicato.

L'uomo, tra il 2001 e il 2005, si è reso responsabile dei reati di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata, nonché di spaccio di sostanze di sostanze stupefacenti.

Era già stato tratto in arresto nel 2006 unitamente ad altre 11 persone nell’ambito di un’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano irpino, che in tutto vedeva 23 indagati. Per lui anche una multa di 31.500 euro. E' stato associato presso il complesso penitenziario di Ariano Irpino.