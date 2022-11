A cura della Redazione

Morte "bianca" in Irpinia, dove un operaio di 55 anni ha perso la vita sul luogo di lavoro.

L'incidente si è verificato nella serata di ieri in una azienda che produce manufatti in cemento, ubicata nella provincia di Avellino. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di 10 metri in una vasca per la produzione del materiale.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e i soccorsi. Purtroppo, il decesso è avvenuto sul colpo.

Aperta una inchiesta per appurare le cause dell'accaduto.