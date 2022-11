A cura della Redazione

Il maltempo sta sferzando la Campania da diverse ore, con piogge abbondanti e forti raffiche di vento, gravi danni si registrano in Cilento dove le cittadine di Agropoli e Santa Maria di Castellabate sono state duramente colpite. Le immagini registrate dai cittadini parlano da sole, allagamenti, auto in sosta trascinate dalla corrente, pavimentazione stradale divelta e vere e proprie cascate di fango. Per fortuna non si registrano feriti.

“La Campania è un territorio troppo fragile – commenta Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde -. Ogni volta che la nostra regione è attraversata da importanti perturbazioni dobbiamo registrare inondazioni, allagamenti, frane e smottamenti, con ingenti danni materiali e un serio rischio per l’incolumità delle persone. Le immagini che arrivano dal Cilento sono preoccupanti, con strade trasformate in veri e propri fiumi in piena, ma per fortuna non si registrano feriti, per ora. Tante volte, invece, abbiamo dovuto piangere tragiche morti a seguito di tragedie prevenibili. La Campania ha bisogno di un serio investimento per la messa in sicurezza del territorio, per frenare il rischio idrogeologico e gli allagamenti. La tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute dovrebbero essere al primo posto dell’agenda politica di tutti i partiti e invece purtroppo sono spesso temi dimenticati tranne quando ci sono le emergenze”.