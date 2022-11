A cura della Redazione

Nella matina di giovedì 24 novembre, dalle 9.00 alle 14.00, la Questura di Napoli sarà presente in piazza Gaspare Nocera a Casavatore con il camper della campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere e in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre.

Sarà un'occasione d’incontro con le donne e con le potenziali vittime per fornire il supporto di un’équipe di operatori specializzati della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Sanitario e del Commissariato di Afragola che potranno dare informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela.

Nel corso della mattinata i poliziotti incontreranno anche gli studenti di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado di Casavatore e sarà distribuito un opuscolo informativo che contiene storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire "basta" alle violenze e di poliziotti che hanno saputo ascoltarle; una testimonianza dell'impegno costante della Polizia di Stato per combattere la violenza contro le donne.