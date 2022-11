A cura della Redazione

Blitz dei carabinieri a Caivano, in provincia di Napoli. Scoperti quattro bunker utilizzati per nascondere latitanti ma anche armi e droga. Le strutture sono state individuate al Parco Verde e nel cosiddetto Bronx. A supportare i militari, anche il reparto specializzato dei Cacciatori di Calabria, impiegato nelle ricerche dei criminali che si sottraggono alla cattura nelle impervie zone montuose calabresi.

Uno dei manufatti era ancora in costruzione. Vi si accedeva tramite una botola blindata, celata in una parte in muratura fatta di mattoni.

Stupefacenti e munizioni erano invece nascoste lungo un muro di cinta di una delle palazzine del rione, in un anfratto ricavato proprio al suo interno e della stessa dimensione dei mattoni in tufo che lo componevano. Il tutto ricoperto da muschio in modo tale da mimetizzare la cavità. Al suo interno, i carabinieri hanno rinvenuto un chilo di cocaina diviso in 5 panetti e 20 panetti di hashish per oltre 4 chili. Vi erano poi 50 proiettili calibro 7,65 e 57 calibro 9x21.

Individuato, nel corso delle perquisizioni, anche un locale adibito a laboratorio per il confezionamento della droga.

Gli investigatori stanno indagando per scoprire chi avesse predisposto la realizzazione dei bunker.