A cura della Redazione

Più di mezzo chilo di droga tra gli indumenti intimi. E' stato arrestato dai carabinieri di Pozzuoli un 20enne incensurato di Quarto Flegreo.

Monitorato per diverse ore in via Trefole, i militari sono intervenuti effettuando le perquiszioni. Da qui, la scoperta: negli slip nascondeva sei panetti di hashish. Ispezionando poi la cantina della sua abitazione, sono stati rinvenuti 2.500 euro in contanti - verosimilmente provento dell'attività di spaccio dello stupefacente - e materiale per il confezionamento delle dosi.

Insieme al giovane c'era anche un 21enne che, vedendo i carabinieri, ha lanciato via una busta. All'interno, 3.950 euro, anche questi sequestrati. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato