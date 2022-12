A cura della Redazione

Qualche ora di felicità per dei pazienti che a quell’età dovrebbero conoscere solo quel tipo di sentimento. La dura realtà, però, ha messo difronte a questi bambini delle importanti sfide che spesso vengono combattute quotidianamente grazie all’aiuto di genitori dall’anima forte e grazie all'elevata professionalità di medici e infermieri.

Questa mattina a Pozzuoli si è tenuto un bellissimo evento nel padiglione pediatrico dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. I Carabinieri della Compagnia puteolana hanno acquistato dei giocattoli e li hanno consegnati alla “Casper”, associazione di volontariato con sede a Quarto che si occupa, oltre che di diversi aspetti assistenziali, anche dell’animazione per bambini negli ospedali pediatrici.



I membri della Casper e i militari puteolani hanno vestito idealmente i panni di Babbo Natale con qualche giorno di anticipo e hanno distribuito i doni ai piccoli pazienti ricevendo in cambio il più prezioso dei sorrisi. Medici e infermieri del reparto, veri angeli custodi per i bambini, hanno assistito, commossi ed emozionati, alla consegna dei regali.