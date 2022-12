A cura della Redazione

Indagini dei carabinieri per il ferimento di un uomo a Giugliano in Campania. I militari dell'Arma della Stazione di Frattamaggiore sono giunti presso il locale ospedale San Giovanni di Dio, dove era stato ricoverato un 44enne di Arzano per ferite d'arma da taglio.

Stando a una prima ricostruzione, per la quale sono in corso verifiche da parte degli investigatori, sarebbe stato attinto con diversi fendenti da due sconosciuti mentre si trovava nell'auto con una donna. Forse un tentativo di rapina.

Il 44enne, già noto alle forze dell'ordine, non è in pericolo di vita.