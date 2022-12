A cura della Redazione

Tentano di rubare in un albergo del centro di Salerno, arrestati due giovani.

Lo scorso 26 dicembre la Polizia, a seguito di una segnalazione al numero di emergenza, è intervenuta presso un noto hotel dove alcuni operatori della struttura ricettiva avevano bloccato due ragazzi, sorpresi in un vano in cui è ubicata la cassaforte e dove vengono depositati anche gli effetti personali dei dipendenti.

Gli equipaggi della Volante, giunti sul posto, hanno tratto in arresto - per il reato di furto aggravato in concorso - i due soggetti.