A cura della Redazione

Rapina in una giolleria a Qualiano. Il raid è avvenuto in via Di Vittorio, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano a seguito del fatto. Lo riferisce l'Ansa.

Stando alle prime notizie, i malviventi sarebbero entrati da un cunicolo. Inoltre, sarebbe stato esploso un colpo d'arma da fuoco ma nessun ferito.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica ed indivuduare la banda di rapinatori.