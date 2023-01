A cura della Redazione

Sequestrati nel porto commerciale di Salerno oltre 55mila tra capi e accessori d'abbigliamento con false indicazioni del Made in Italy.

L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio delle Dogane - sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore - che hanno intercettato un carico proveniente dalla Tunisa e destinato ad un'azienda pugliese.

Sulle confezioni erano state apposte informaizoni false per il consumatore sulla reale provenienza dei prodotti.

Il responsabile è stato segnalato alla stessa Procura per importazione e commercio di articoli non rispondenti alla normatiba in materia di tutela del Made in Italy.