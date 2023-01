A cura della Redazione

Si terrà domani, venerdì 6 gennaio 2023, a partire dalle ore 9.30 e sino alle ore 13.30 presso la Villa Comunale in via Manzoni ad Acerra, l'iniziativa "Befana Solidale 2023" promossa dalla associazione "Nuovo Avvenire" in collaborazione con "Unilpe nel Sociale", a cui hanno aderito Opes Campania, Aicem, la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile locali. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Acerra.

"In un momento storico di grande difficoltà economica e sociale, abbiamo inteso realizzare una iniziativa finalizzata a donare, di concerto con gli uffici dei "servizi sociali" comunali, un sorriso ad un po' di bambini del territorio.

Agli stessi la Befana presente sul posto donerà giochi e calze. Sarà una mattinata di festa, all'insegna dell'allegria, dedicata a bimbi e famiglie del territorio.

"Ringrazio l'amministrazione comunale per aver patrocinato l'iniziativa", ha dichiarato nel presentare l'evento Stefano Pisaniello, presidente di Nuovo Avvenire Onlus.

L'animazione sarà a cura di Made in Gigi.