Un controllo antidroga a largo raggio sulla costiera sorrentina da parte dei carabinieri della locale Compagnia.

Durante le diverse perquisizioni effettuate i militari hanno rinvenuto e sequestrato ad Anacapri 116 grammi di marijuana.

La droga, all’interno di una busta, era nascosta in un appezzamento di terreno a via Migliara. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale Stazione per individuare i responsabili.

Il sequestro giunge a due giorni dall'arresto di un pusher incensurato, trovato in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana.