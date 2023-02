A cura della Redazione

Otto giovani, tra i 20 e i 24 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Ischia per percosse e lesioni aggravate.

Si sarebbero resi protagonisti del pestaggio di un 26enne napoletano avvenuto dopo una serata in discoteca sull'isola.

La vittima sarebbe stata dapprima accerchiata e poi malmenata per futili motivi, verosimilmente per "uno sguardo di troppo" non gradito. Tre degli indagati sono incensurati, gli altri già noti alle forze dell'ordine.