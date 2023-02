A cura della Redazione

Amalfi è il primo Comune in provincia di Salerno, e tra i primi 190 in Italia, ad aver attivato uno specifico servizio per aiutare i cittadini ad ottenere più velocemente le credenziali SPID.

Grazie alla tempestività dell’Amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano e degli uffici comunali, è stato istituito il servizio RAO (Registration Authority Organization) pubblico attraverso cui è possibile identificarsi al Comune di Amalfi per ottenere lo SPID, il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere, con un unico login, a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti.

«Il Comune amplia l’offerta di servizi, sempre più efficienti e facilmente accessibili, estesi a cittadini ed imprese - afferma il sindaco Milano - adeguando i processi prioritari dell’Amministrazione agli standard condivisi da tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea. Si tratta di interventi mirati a semplificare la vita digitale dei cittadini, attraverso migliori servizi pubblici. In questo caso favoriamo l'adozione dell’identità digitale, a costo zero, per semplificare le procedure burocratiche. Quella che si apre sarà una fase di ulteriore innovazione che renderà il nostro Comune ancora più moderno e efficiente, pronto a raccogliere le nuove sfide della digitalizzazione previste dal PNRR».

Il Comune di Amalfi ha compiuto, infatti, uno specifico iter per accreditarsi come soggetto autorizzato dall’AgID attraverso lo Sportello RAO Pubblico a certificare l’identità della persona. L’ente comunale, quindi, non rilascerà direttamente le credenziali SPID, in quanto solo gli Identity Provider hanno la possibilità di farlo, ma verificherà l’identità del cittadino in modo da consentirgli di completare la procedura per il rilascio in completa autonomia e in brevissimo tempo delle credenziali SPID.

Lo sportello RAO sarà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30.

«La procedura di autenticazione dell'utente prevista da SPID garantisce l'identità dell'utente e assicura la massima riservatezza dei dati e il rispetto della privacy -dichiara il consigliere alla Cittadinanza Digitale, Giorgio Stancati -. Niente più file agli sportelli pubblici, con SPID è possibile scaricare documenti e compiere operazioni burocratiche ovunque e da qualsiasi dispositivo. Permette di accedere anche ai sistemi informativi e può essere utilizzato per la sottoscrizione di documenti digitali. Assicuriamo ai cittadini servizi ancora più innovativi e questi risultati sono possibili grazie alla visione strategica dell’Amministrazione Comunale che ha ridisegnato l’organizzazione interna, prevedendo uno specifico Settore dedicato all’Innovazione, ottimamente retto dall’Ing. Raffaella Petrone».