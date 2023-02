A cura della Redazione

Forza posto di blocco della Polizia, arrestato dopo un inseguimento.

Gli agenti di Caserta hanno bloccato un 44enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I pliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Maddaloni hanno intimato l’alt al conducente di una vettura ma questi ha accelerato anziché fermarsi, per poi fuggire

La pattuglia, quindi, si è messa all'inseguimento del fuggitivo, che dopo oltre dieci minuti di guida spericolata attraverso vie trafficate del comune di Maddaloni, è stato bloccato. L'uomo si è poi scagliato anche contro gli stessi agenti che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le lesioni subite.

A seguito della perquisizione effettuata all’interno del veicolo, il 44enne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, nonché di circa 2.000 euro in contanti, di cui non è riuscito a fornire spiegazioni circa la provenienza.

Controllando poi l’abitazione dell’individuo, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale da confezionamento ed ulteriore droga.

Il soggetto è stato anche deferito per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, nonché sanzionato per le violazioni al Codice della Strada accertate.

Giudicato per direttissima, per l'uomo è scattata la convalida dell'arresto ed è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.