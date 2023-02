A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Nola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Campioni a San Gennaro Vesuviano un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 4 dosi di cocaina.

I poliziotti hanno poi ispezionati la sua abitazione ed hanno rinvenuto altri 11 involucri contenenti circa 255 grammi di cocaina, 3 pezzi di hashish del peso di circa 303 grammi, un involucro e tre barattoli contenenti circa 63 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione, diverso materiale utililizzato per il confezionamento della droga e 300 euro.

A. M., 45enne di Nola con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.