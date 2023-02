A cura della Redazione

Sfonda la vetrina di un supermercato con l'auto. E' accaduto nella notte a Pozzuoli, dove i carabinieri del nucleo radiomobile della locale Compagnia - allertati dal 112 - sono intervenuti in via Artiaco, 144. L'uomo alla guida della vettura è riuscito a predenre due registratori di cassa.

Poco dopo, i militari sono arrivati in via degli Imperatori dove, utilizzando ancora una volta quella che in gergo è definita "spaccata", una persona a bordo di una Fiat Uno aveva tentato di "assaltare" un bar. Questa volta, però, il "colpo" non è riuscito e così ha lasciato lì il veicolo ed è fuggita.

Gli uomini dell'Arma indagano per risalire al responsabile dei due episodi.