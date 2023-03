A cura della Redazione

Accoltellamento a Casoria, in provincia di Napoli. Un 38enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano in campania. Presentava diverse contusioni - segno di un'aggressione - e due ferite d'arma da taglio al fianco e alla schiena. Non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri sono giunti presso il nosocomio per avviare le indagini.

Al momento non si esclude alcuna pista