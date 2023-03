A cura della Redazione

Mercoledì 29 marzo, alle ore 10:00, presso la sede dell’impianto di depurazione comprensoriale Medio Sarno - Sub 1 situato a Scafati (SA), in via Ferraris, si svolgerà l’evento intitolato "Bonifica del canale San Tommaso. Eliminazione degli scarichi in ambiente e presentazione delle opere realizzate".

Saranno illustrati i risultati conseguiti a seguito dell’eliminazione degli scarichi di acque reflue non depurate nel tratto del canale San Tommaso ricadente nel Comune di Angri. Un importante risultato ambientale, raggiunto nell’ambito del programma Energie per il Sarno, che garantisce la risoluzione di un’antica problematica attraverso il collettamento dei reflui urbani di circa 55.000 abitanti.

Parteciperanno il presidente di Gori, Sabino De Blasi, il Dirigente Risanamento ambientale del fiume Sarno della Regione Campania, Roberto Vacca, l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Le conclusioni sono affidate al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca.