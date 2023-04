A cura della Redazione

Due arresti a Cardito, provincia di Napoli, dopo un inseguimento. Ieri sera, gli agenti del Commissariato locale di Polizia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sicilia hanno notato un’ auto con a bordo due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga in direzione Massimiliano Kolbe.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando i due, giunti in via Pietro Donadio a Cardito, dopo aver impattato contro l’auto di servizio, sono stati bloccati.

I poliziotti hanno controllato la vettura in cui hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso accertando che la stessa era stata rubata nella stessa giornata ad Afragola.

A.S. e C.I., afragolesi di 34 e 35 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciati per ricettazione, danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.